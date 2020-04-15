Из-за коронавируса Киев потерял миллиард гривен - Кличко

Мер уверяет, что строительство крупных объектов прекращено не будет. Речь идет о метро на Виноградаре и других проектах.

Бюджет Киева из-за коронавируса уже потерял миллиард гривен. Потери могут увеличиться. Об этом во время брифинга заявил мер столицы Виталий Кличко в среду, 15 апреля.

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“Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более миллиарда гривен из-за пандемии коронавируса. И я не исключаю, что эта цифра может увеличиться“, - отметил он.

По словам мера, ситуация осложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько продлится карантин. Городские власти уже сократили расходы на 4,1 миллиарда гривен.

Это болезненные, но необходимые шаги. Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к привычной жизни - подчеркнул Кличко

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Мер столицы также заявил о том, что строительство объектов инфраструктуры не остановлено. В частности ведутся работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, а также на путепроводах над проспектом Степана Бандеры.

“Продолжается реконструкция Борщаговского путепровода. Мы, как и обещали, уже открыли движение съездами с Шулявского путепровода и восстановили движение по улице Богатырской. Продолжается строительство двух новых станций метро на Виноградаре“ - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко заявил о том, что городские власти мониторят цены на продукты питания.