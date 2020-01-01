Кличко подготовил сюрприз выпускникам, не планирующим поступать в ВУЗы

В столичной мэрии планируют отменить ВНО для выпускников школ и ПТУ, которые не намерены поступать в ВУЗы в этом году.

В Киеве в этом году могут отменить ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, с такой инициативой выступил столичный Департамент образования на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

“Департамент образования города предложил отменить в этом году Государственную итоговую аттестацию для одиннадцатых классов. Для учащихся 4 и 9 классов министерство ее отменило ранее. Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не составляли ВНО. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования“, - сказал Кличко.

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В то же время он отметил, что те из учащихся, кто намерен вступать в ВУЗы в этом году, пройдут Внешнее независимое оценивание в соответствии с утвержденным графиком.

“В этом году ВНО в столице планирует сдавать 31 тысяча киевлян. И только 17 тысяч из них - выпускники школ. Для проведения оценки в Киеве подготовили почти 7 тысяч аудиторий. Там будут осуществлять все необходимые дезинфицирующие мероприятия и контроль за состоянием тех, кто придет на ВНО“, - сообщил мэр Киева.

Напомним, что абитуриентам рассказали, как будет проходить ВНО-2020.