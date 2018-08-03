Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Каждому по 9 тысяч: сколько будут получать военные Украины после повышения

Комментариев: 8
Украинским военным существенно повысят заработные платы.
Также запланировано повышение пенсий для военных
Также запланировано повышение пенсий для военных
facebook.com/theministryofdefence.ua

Минобороны Украины планирует с октября повысить зарплаты военным. Как сообщил в письме к премьер-министру Владимиру Гройсману глава Минобороны Степан Полторак, низкий уровень зарплат является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных сил после окончания контракта (36%).

Об этом сообщает Слово и Дело.

Читай также: Что можно купить на минимальную зарплату в Украине - инфографика

Чтобы сохранить кадровый потенциал, Министерство обороны предлагает с 1 октября поднять зарплаты рядовому составу с 7,5 тысяч гривен до 9 тысяч гривен, офицерам – с 10 тысяч гривен до 15,3 тысяч. Кроме того, ежемесячно военнослужащим в зоне проведения операции Объединенных сил будут выплачиваться премии. Для тех, кто находится на линии боевого столкновения, – 10 тысяч гривен, в других местах дислокации – 4,5 тысячи гривен.

Оклады военным повысят с 7,5 тысяч до 9
Оклады военным повысят с 7,5 тысяч до 9
slovoidilo.ua

Также в следующие два года запланировано повышение средней пенсии для военных. Сейчас она составляет 2 тысячи 898,41 гривны. Пенсию планируют повысить почти 500 тысячам военных: в 2018 году – на 1,5 тысячи гривен, в 2019-м и 2020-м – на 750 гривен.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы больше тратят, чем зарабатывают.

Поделись:
Теги: военные украина, зарплаты военных в украине, повышение зарплат военным в украине, 2018
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (8)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  03.08.2018, 16:10
Оценка:  +2
гость
(Анон) 15:21, эй, нацик астраханский, 15 тысяч ваших деревянных достаточно на похороны российскому пушечному мясу на Донбассе?
Больше ведь российский бюджет не выделяет этим своим дешевым отходам?
гость  (аноним)  03.08.2018, 16:08
Оценка:  +4
гость
CпасительМаккейн 03.08.2018, 15:45
а сколько твоя Раша своим наемникам на Донбассе платит сейчас?
Похвастайся уже очередными победами русского мира?
CпасительМаккейн    03.08.2018, 15:45
Оценка:  -5
CпасительМаккейн
9000 это 100%"грязными".После уплаты 22% налогов"чистыми"на руки выдадут 7020 гривен!Бля,да это же несметное богатство!!! Гыгыгыгыгы!!!
Peyot    03.08.2018, 16:09
Оценка:  +3
Peyot
руский тебе конечно не понять но наши воины воюют там не за деньги а родину защищают от окупационно терористических войск рф!
гость  (аноним)  03.08.2018, 15:27
Оценка:  0
гость
Как пишут, у сепаров сплошь воюют наемники. А раз они наемники, то их можно перекупить - хотя бы половину. Вот и пусть воюют сепары с сепарами. Неужели на такое денег жалко? Зато свои воины целы будут.
Peyot    03.08.2018, 16:08
Оценка:  +2
Peyot
наемника воюющего за боярышник скрепу и сралина перекупить невозможно))))))
гость  (аноним)  03.08.2018, 15:21
Оценка:  -3
гость
мвидомым продажным фашистам как раз хватит что бы оплатить себе похороны
apollon    03.08.2018, 16:14
Оценка:  0
apollon
в это мплане у руских терористов на донбабве проще... собрали в кучу булюдозерами в кашу перемешали земелькой присыпали и порядок... а сослуживцы потом родным смсят еще год что бы те посылки слали!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь