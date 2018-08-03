Каждому по 9 тысяч: сколько будут получать военные Украины после повышения

Украинским военным существенно повысят заработные платы.

Минобороны Украины планирует с октября повысить зарплаты военным. Как сообщил в письме к премьер-министру Владимиру Гройсману глава Минобороны Степан Полторак, низкий уровень зарплат является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных сил после окончания контракта (36%).

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Чтобы сохранить кадровый потенциал, Министерство обороны предлагает с 1 октября поднять зарплаты рядовому составу с 7,5 тысяч гривен до 9 тысяч гривен, офицерам – с 10 тысяч гривен до 15,3 тысяч. Кроме того, ежемесячно военнослужащим в зоне проведения операции Объединенных сил будут выплачиваться премии. Для тех, кто находится на линии боевого столкновения, – 10 тысяч гривен, в других местах дислокации – 4,5 тысячи гривен.

Оклады военным повысят с 7,5 тысяч до 9 slovoidilo.ua

Также в следующие два года запланировано повышение средней пенсии для военных. Сейчас она составляет 2 тысячи 898,41 гривны. Пенсию планируют повысить почти 500 тысячам военных: в 2018 году – на 1,5 тысячи гривен, в 2019-м и 2020-м – на 750 гривен.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы больше тратят, чем зарабатывают.