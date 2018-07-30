Что можно купить на минимальную зарплату в Украине - инфографика

Повышение "минималки" уже незаметно, так как деньги "съела" инфляция.

Правительство обещает очередное повышение минимальной заработной платы. Эксперты говорят, что если будет новый рост минимальных заработков в ближайшие месяц-два, то он перекроет повышение цен, но снова не более чем до конца года.

Об этом сообщает Сегодня.

Читай также: Сколько денег нужно потратить на питание семьи в Украине – инфографика

Напомним, минзарплата удвоилась по решению Кабмина с 1 января 2017 г. до 3200 грн в месяц, с 1 января 2018 г. ее увеличили еще на 523 грн, до 3723 грн (+16% при инфляции за 2017 год в 13,7%). При этом оба раза подняли не оклады, а общую сумму выплат работнику, включая надбавки, премии и т. д.

Что можно купить на минимальную зарплату в Украине segodnya.ua

За первое полугодие нынешнего года инфляция, по расчетам Госслужбы статистики, составила еще 4,4%, перекрыв рост минзарплат, ибо в сумме все в среднем подорожало более чем на 18%. Но ряд товаров подорожал еще больше (см. инфографику): мясо - на 27%, черный хлеб - на 24%.

Эксперты

Экономисты говорят, что минзарплату у нас, по статистике, получают всего около 5% работников, поэтому рост их доходов мало влияет на повышение цен, прежде всего на продрынке.

Читай также: Как тратят деньги и на чем экономят украинцы - инфографика

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не ожидает повышения минзарплат раньше 1 января 2019 года, несмотря на обещания властей поднять их осенью, так как нужны деньги на запланированное повышение соцстандартов в декабре. А вот цены на основные продукты, по его оценке, до конца года вырастут еще на 8-10%.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы больше тратят, чем зарабатывают.