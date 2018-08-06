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Сколько зарабатывают украинские врачи после внедрения медреформы

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Во время переходного периода зарплата медиков в Украине составляет от 4 до 17 тысяч гривен.
Зарплата врача зависит от количества подписанных деклараций
Зарплата врача зависит от количества подписанных деклараций
Getty Images

Терапевт Николай Васянович по популярности у пациентов в своей больнице рекордсмен, он заключил две тысячи деклараций. Раньше получал 5 тысяч гривен, какой будет новая зарплата, врач еще не знает.

Об этом сообщает ТСН.

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В бухгалтерию терапевт пошел вместе с журналистами. Там он изучил ведомость за июль, начисления ему понравились. “Ну, получать вдвое больше – это очень важно“, - признал он. В августе Николай Васянович получит еще больше, потому что тогда учтут все две тысячи его пациентов. Соответственно, повысится и зарплата медсестры.

За каждого клиента на первичном звене государство дает определенную сумму средств. Ими учреждение распоряжается самостоятельно: сначала зарплата, остаток на коммунальные выплаты и закупку оборудования и медикаментов.

Чтобы доходы врачей первичного звена выросли, корюковский центр выполнил все условия и заключил договор с Национальной службой здоровья. А чтобы еще больше денег пришло за пациентом – врачи сами проявили инициативу.

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“То есть мы приходили в организации с ноутбуком. Выделяли специального рабочего и заключали декларации прямо на месте. И людям было удобно, и мы улучшили свои показатели. Мы считали, что примерно 17 тысяч гривен будет, если будет заключено 100% деклараций“, - рассказала главный врач Корюковского центра первичной медико-санитарной помощи Светлана Лещенко.

Ранее сообщалось о том, почему украинские ВУЗы готовят потенциальных безработных.

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Теги: врачи, украина, зарплаты врачей в украине, сколько зарабатывают врачи в украине, медреформа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.08.2018, 15:41
Оценка:  -1
гость
Тупая реклама и больше ничего, статья на 300% заказная.
гость  (аноним)  06.08.2018, 15:20
Оценка:  -1
гость
Я так понимаю,зп выросла только у терапевтов..остальные врачи не нужны уже..терапевт теперь и беременность ведет =гастроэнтеролог и лор...
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