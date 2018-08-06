Сколько зарабатывают украинские врачи после внедрения медреформы

Во время переходного периода зарплата медиков в Украине составляет от 4 до 17 тысяч гривен.

Терапевт Николай Васянович по популярности у пациентов в своей больнице рекордсмен, он заключил две тысячи деклараций. Раньше получал 5 тысяч гривен, какой будет новая зарплата, врач еще не знает.

Об этом сообщает ТСН.

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В бухгалтерию терапевт пошел вместе с журналистами. Там он изучил ведомость за июль, начисления ему понравились. “Ну, получать вдвое больше – это очень важно“, - признал он. В августе Николай Васянович получит еще больше, потому что тогда учтут все две тысячи его пациентов. Соответственно, повысится и зарплата медсестры.

За каждого клиента на первичном звене государство дает определенную сумму средств. Ими учреждение распоряжается самостоятельно: сначала зарплата, остаток на коммунальные выплаты и закупку оборудования и медикаментов.

Чтобы доходы врачей первичного звена выросли, корюковский центр выполнил все условия и заключил договор с Национальной службой здоровья. А чтобы еще больше денег пришло за пациентом – врачи сами проявили инициативу.

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“То есть мы приходили в организации с ноутбуком. Выделяли специального рабочего и заключали декларации прямо на месте. И людям было удобно, и мы улучшили свои показатели. Мы считали, что примерно 17 тысяч гривен будет, если будет заключено 100% деклараций“, - рассказала главный врач Корюковского центра первичной медико-санитарной помощи Светлана Лещенко.

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