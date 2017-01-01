День босса: Сколько зарабатывают начальники в Украине

Ожидаемые и реальные цифры для руководителей сильно отличаются.

16 октября весь мир отмечает День босса – профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней, от бригадира до президента страны. Что же предлагает украинский рынок труда профессиональным управленцам? Чем мотивирует на новые свершения?

Об этом сообщает The Point.

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Если говорить о количестве вакансий для топ-менеджеров, шиковать управленцам не приходится – ежеквартально на рынке появляется всего около тысячи объявлений по замещению руководящих должностей. Понятно, что большинство предложений будущим топам работодатели предпочитают делать либо напрямую, либо через высококвалифицированных посредников, но цифра все равно кажется недостаточной. Тем более, что теперь модно выращивать собственных боссов внутри компаний, а такие управленцы заинтересованы в том, чтобы сделать свой опыт максимально разнообразным и востребованным.

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Заработные платы топ-менеджеров имеют традиционный перекос в сторону ожиданий соискателей – только у директоров по логистике ожидаемая зарплата ниже, чем предложение работодателей, и то на сущие копейки. Остальные управленцы готовы рассматривать предложения с оплатой большей на 10-30%, чем предлагают компании.

Сколько зарабатывают начальники в Украине thepoint

В общем, работа топ-менеджера редко бывает простой и декоративной, как обязанности английской королевы. Поэтому ожидать сонма вакансий с головокружительными зарплатами не приходится. Теперь за хорошую работу нужно побороться. Впрочем, и работодатели понимают, что отличный топ “на дороге не валяется“, и им тоже надо прикладывать усилия, чтоб найти с ним общий язык и общую перспективу.

Ранее сообщалось о том, что налоговики объявили войну зарплатам в конвертах.