Рада утвердила законопроект о гендерном равенстве на госпредприятиях

Теперь на госпредприятиях должны работать минимум 40% женщин.

Законопроект, согласно котором на государственных предприятиях должно работать минимум 40% женщин и минимум 40% мужчин единогласно одобрил профильный комитет Верховной Рады и передал на рассмотрение сессионного зала, передает Сегодня.

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Принять законопроект хотели, потому что в Украине женщины составляют большую часть населения, но они непропорционально представлены на руководящих позициях во власти и бизнесе.

"Закон обеспечивает равные права для женщин и мужчин в представительствах, наблюдательных советах, управлениях, различных унитарный предприятиях, государственных предприятиях. До этого рассматривалось только по профессиональному признаку.

Но на сегодняшний день мы будем более придирчиво к этому относиться и находить специалистов и профессионалов разных полов", – отмечает народный депутат, глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

Ранее сообщалось, что женщины в Украине зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины. Подсчитано, что мужчины зарабатывают на 24% больше.