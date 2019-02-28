Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада утвердила законопроект о гендерном равенстве на госпредприятиях

Комментариев: 1
Теперь на госпредприятиях должны работать минимум 40% женщин.
Теперь на госпредприятиях должны работать 40% женщин
Теперь на госпредприятиях должны работать 40% женщин
facebook.com

Законопроект, согласно котором на государственных предприятиях должно работать минимум 40% женщин и минимум 40% мужчин единогласно одобрил профильный комитет Верховной Рады и передал на рассмотрение сессионного зала, передает Сегодня. 

Читай также: В Виннице замначальника ЖЭКа задекларировала миллионную зарплату

Принять законопроект хотели, потому что в Украине женщины составляют большую часть населения, но они непропорционально представлены на руководящих позициях во власти и бизнесе.

"Закон обеспечивает равные права для женщин и мужчин в представительствах, наблюдательных советах, управлениях, различных унитарный предприятиях, государственных предприятиях. До этого рассматривалось только по профессиональному признаку.

Но на сегодняшний день мы будем более придирчиво к этому относиться и находить специалистов и профессионалов разных полов", – отмечает народный депутат, глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

Ранее сообщалось, что женщины в Украине зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины. Подсчитано, что мужчины зарабатывают на 24% больше.

Поделись:
Теги: женщины на предприятии, гендерное неравенство, половое неравенство, законопроект о гендерном равенстве, Верховная рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.02.2019, 16:41
Оценка:  0
гость
Шо, опять бабы в угольный забой и шпалы укладывать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь