В Украине начала работу миссия МВФ

Миссия МВФ прибыла для того, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.

В Украине во вторник, 21 мая, начинает свою работу миссия Международного валютного фонда. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Миссия МВФ прибыла для того, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.

В частности, среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Она будет находиться в Украине две недели.

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При этом визит директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард в Украину не предусмотрено.

Ранее у Зеленского заявили, что Украина может обойтись без транша МВФ. Однако отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства других организаций.