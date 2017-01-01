Погашение еврооблигаций снизило резервы НБУ

Погашение еврооблигаций на миллиард долларов снизило резервы Национального банка, но не повлияло на валютный рынок Украины.

Майское погашение Министерством финансов Украины еврооблигаций на один миллиард долларов под гарантии США снизило резервы Национального банка, но не повлияло на валютный рынок страны. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает УНИАН.

Читай также: Правительство Гройсмана: Что стало лучше за последние 3 года - инфографика

"Резервы у нас упали после выплаты евробондов под гарантии США. Поскольку эта сумма валюты была куплена у Национального банка", - сказал Чурий.

В то же время, он отметил, что регулятор достаточно активно покупает валюту на межбанковском валютном рынке, и с начала недели купил около 70 миллионов долларов. Чурий также сообщил, что валютный рынок не реагирует на эти факторы.

"Потому что это внутренняя транзакция между Национальным банком и Министерством финансов. Это не влияет на рынок никоим образом", - пояснил он.

Читай также: Какую экономику Зеленский получил вместе с должностью

По его словам, также рынок не реагирует на перечисление Нацбанком в госбюджет в начале мая 73% нормы прибыли за прошлый год.

"Никак не влияет. Часть гривневой ликвидности Министерство финансов направило на выплаты по внешним обязательствам. Они купили у нас валюту, и на рынок это никак не повлияло", - сказал Чурий.

Ранее сообщалось, что Украина потратила $900 млн на госдолг за месяц. Из-за выплат по госдолгу золотовалютные резервы за месяц снизились на 0,5%. Расходы компенсировали поступлениями от облигаций и покупки валюты на межбанке.