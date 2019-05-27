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Госдолг Украины приближается к 80 млрд долларов

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За апрель государственный долг вырос более чем на миллиард долларов. В 2019 году Украина выплатит 460 миллиардов госдолга.
С начала 2017 года госдолг Украины вырос почти на 9 миллиардов долларов
С начала 2017 года госдолг Украины вырос почти на 9 миллиардов долларов
depositphotos.com

По итогам апреля совокупный государственный долг Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 1,3%, или на 1,03 млрд долларов до 79,82 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. 

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Государственный и гарантированный государством долг на конец апреля 2019 года составил 2 124,80 млрд гривен, или 79,82 млрд долларов против 2 147,2 млрд гривен, или 78,79 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил 1 845,55 млрд гривен (69,33 млрд долларов) против 1 859,16 млрд гривен (68,23 млрд долларов) месяцем ранее. 

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При этом прямой внешний долг за месяц сократился с 40,18 млрд долларов до 40,14 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился на 12,83 млрд гривен до 777,13 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 1,15 млрд долларов до 29,19 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что Украина выплатила миллиард долларов госдолга. Минфин погасил евробонды под гарантию США. Еще два выпуска под гарантию США должны быть выплачены в мае 2020 года и сентябре 2021 года.

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Теги: Минфин, долги, госдолг
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Boxerogos    27.05.2019, 14:35
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Boxerogos
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