Советник президента просит не обращать внимания на дефолт Коломойского

Александр Данилюк отметил, что восстанавливать экономику после дефолта тяжело, а пострадают в основном самые бедные слои населения.

"Это заявление отдельного бизнесмена, и я бы не уделял этому большого внимания", - отметил Данилюк facebook.com/NewNewsinua

Советник президента, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что он Данилюк не предусматривает возможность объявления в Украине дефолта, а заявлениям бизнесмена Игоря Коломойского по такому развитию событий советует не уделять особого внимания, передает УНН.

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"Это заявление отдельного бизнесмена, и я бы не уделял этому большого внимания. У бизнесменов есть свои интересы, а интересы государства - работать в интересах граждан", - сказал Данилюк, комментируя недавние заявления Коломойского о необходимости объявить в Украине дефолт.

Данилюк уверен, что любые действия, приводящие к финансовой нестабильности (падение гривны и т. д.) не должны приниматься ответственным государством и правительством.

"Я просто знаю, что это такое (дефолт - ред.) в отличие от тех, которые много сейчас предоставляют комментарии. Вокруг создается хайп и люди пытаются выглядеть умными.

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На позиции министра финансов я делал что-то для того, чтобы финансовая стабильность в Украине усиливалась, чтобы государство могло выполнять свои обязательства, чтобы люди доверяли правительству и денежной единице", - отметил советник Президента.

Он рассказал, что восстанавливать экономику после дефолта намного тяжелее, а от дефолта сильно пострадают самые бедные слои населения.

"Я такого сценария не предполагаю, и я считаю, что все органы власти должны работать для того, чтобы не только не рассматривать таких сценариев, а в дальнейшем решать важные вопросы и не тянуть даже на разного рода заявления", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Коломойский высказался за дефолт Украины. Победа Владимира Зеленского на выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ, считает Игорь Коломойский.