Чего ждать украинцам в экономике от проведения досрочных выборов

После выбора президента Украина очутилась в состоянии перестановок и изменений.

Эксперты рассказали, как досрочные выборы могут повлиять на экономику Украины depositphotos.com

Украинские эксперты рассказали о том, как повлияют политические перестановки и изменения на простых украинцев, передает 24 Канал.

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Выборы и курс валют

В то время как украинцы связывают экономическую стабильность с курсом валют, эксперты отмечают, что никаких изменений ожидать не стоит, хотя риски есть.

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что валютный рынок отреагирует на досрочные выборы достаточно спокойно. Хотя неполучение очередного транша от МВФ в размере около миллиарда долларов (об этом чуть дальше) может ослабить национальную валюту: это заставит НБУ делать допэмиссию, что может привести к незначительной девальвации гривни.

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Эксперт по инвестициям и прогнозированию Европейского аналитического центра Вадим Бардась отметил, что опыт предыдущих президентских выборов показал почти отсутствующую корреляцию между изменением политической конфигурации в стране и динамикой курсов основных валют.

"В стране происходит стабилизация валютного рынка благодаря росту объемов экспорта, портфельных инвестиций и позитивных сигналов со стороны Европейского Союза относительно макроэкономической помощи", – отметил Бардась.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб уверен, что валютный рынок благоприятно отнесся к инаугурации нового президента Владимира Зеленского и к первым решениям, озвученным им на новой должности, включая заявление о роспуске Верховной Рады.

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"На этой неделе мы ожидаем незначительный рост доллара к гривне Курс доллара в Украине: прогноз на неделю. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,3 гривны, а наличный доллар в банках – около 26,2-26,4 гривни", – уточнил эксперт.

Украина и МВФ

Заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Павел Кухта считает, что устойчивость украинской позиции будет зависеть от того, как новое руководство государства сможет договориться с МВФ.

"Экономический рост – есть, оно ускоряется, гривна не падает, дефицит бюджета сокращается, государственный долг сокращается. Программа МВФ, которая нас держит на плаву и удерживает от дефолта и коллапса, продолжается.

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Если результаты выборов будут такими, что в результате мы потеряем программу МВФ, то начнем печатать деньги, потеряем независимость НБУ, раздуем дефицит бюджета. И это закончится плохо и быстро", – отметил Кухта.

Единственной и важной проблемой, по мнению эксперта, является тайминг в сотрудничестве с МВФ. Украина находится в периоде выплат, которые накладывают определенный график.

Досрочные выборы и призыв нового президента к правительству уйти с должностей не влияют позитивно на решение о очередном транше.

"Теперь не совсем понятно, насколько эффективными будут эти переговоры. Возможно, это отсрочит несколько получение транша. Надеюсь, это не повлияет кардинально на финансовую стабильность. Но тогда новому парламенту придется быстро сформировать правительство и провести переговоры с МВФ, выполнив условия, если какие-то из них не будут выполнены", – пояснил он.

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Влияние выборов на ожидания инвесторов

Инвесторы приносят деньги Украине, которые нужны для нормального развития экономики. Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин отметил, что досрочные выборы открывают возможности ускорить процесс и уже до конца года изменить роль и место Украины в повестке дня.

"Если в конце июля состоятся парламентские выборы, то до конца августа у нас будет новый парламент, новый Кабинет Министров, коалиционное соглашение и даже новая программа действий Кабмина.

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У нас появится коалиционное соглашение – некий набор решений, согласованных и принятых на вооружение правительством, что будет индикатором для инвесторов, как внутренних, так и внешних. Хотя доверие к Украине со стороны инвесторов на низком уровне, какая-то предсказуемость – появится, а вместе с ней и интерес инвесторов", – пояснил эксперт.

Вадим Бардась отметил, что основное недоверие со стороны потенциальных инвесторов формируется из-за высокого уровня коррупционной составляющей в деловой среде Украины.

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"Задекларированный курс действующего президента на дальнейшие антикоррупционные меры в стране нашел широкую поддержку среди международных партнеров Украины, поэтому предоставление дополнительных ресурсов ЕС и МВФ уже является позитивным сигналом того, что инвестиционная среда улучшается", – считает он.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины приближается к 80 млрд долларов. За апрель государственный долг вырос более чем на миллиард долларов. В 2019 году Украина выплатит 460 миллиардов госдолга.