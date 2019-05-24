Как вести личный бюджет, чтобы избежать "финансовых пробоин"

Финансовые советники говорят, что украинцы повально не ведут личный бюджет.

Около 90% украинцев не ведут собственный бюджет, объясняя это тем, что имеют такой доход, который можно буквально по памяти расписать depositphotos.com

Заведующая сектором финансовой грамотности отдела связей с общественностью и финансового просвещения Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Олеся Шницер рассказала, что подавляющее большинство украинцев не ведут учет доходов и расходов, передает Сегодня.

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"Около 90% украинцев не ведут собственный бюджет, объясняя это тем, что имеют такой доход, который можно буквально по памяти расписать. Однако когда человек начинает записывать свои расходы, он обнаруживает, что существует множество "пробоин в бюджете", через которые деньги могли бы и не вытекать", – цитирует эксперта пресс-служба ФГВФЛ.

Шницер также дала советы по приобретению правильных финансовых привычек.

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"Существует несколько общих правил экономии средств. С регулярного дохода, например, заработной платы, рекомендуется ежемесячно откладывать 10%. Сэкономленная таким образом сумма будет служить резервом в случае непредвиденных расходов. С нерегулярных доходов, таких как премия, подарок или какой-то выигрыш, нужно откладывать не менее 50%", — рекомендует Шницер.

Эксперт посоветовала сберегать деньги на депозите, однако, учитывая несколько факторов: срок размещения вклада и его доходность, а также убедиться, что выбранный вид вклада подпадает под гарантии ФГВФЛ. Как известно, сумма вклада, который гарантирует Фонд, не должна превышать 200 тыс гривен (за исключением ряда государственных банков).

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