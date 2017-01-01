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Как ужесточение требований НБУ по кредитам повлияет на украинцев

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Новые требования запустят в тестовом режиме, а уже потом сделают обязательными для всех.
Согласно постановлению №70, банки будут обязывать оценивать физлиц и юрлиц по наихудшему классу должника
Согласно постановлению №70, банки будут обязывать оценивать физлиц и юрлиц по наихудшему классу должника
depositphotos.com

Постановление Нацбанка №70 утверждает новую систему, согласно которой проблемным заемщикам станет очень сложно получить банковский кредит, передает UBR. Систему протестируют с 1 июля 2019 года, а обязательной сделают с 1 декабря. 

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Документ обязывает банки учитывать данные из Кредитного реестра Национального банка (в нем собираются сведения о выданных кредитах) во время расчета кредитного риска перед выдачей займов. И предприятиям, и простым людям.

При выдаче любого кредита будет рассчитываться кредитный риск, который будет состоять из 10 классов, высчитанных оценок самого заемщика - его возможности по погашению займа. Оценено будет и залоговое имущество.

То есть, человек или предприятие получает баллы по разным характеристикам. Если этих баллов недостаточно, им отказывают в предоставлении кредита, если достаточно — они получают средства. 

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До этого момента банки не обязаны были учитывать сведения из реестра НБУ, а выдавали кредиты на свое усмотрение.

Согласно постановлению №70, банки будут обязывать оценивать физлиц и юрлиц по наихудшему классу должника, если в Кредитном реестре НБУ есть информация о кредитных неплатежах в других банках. Или о несвоевременных расчетах. Наихудший класс — это приговор. Кредит точно не дадут. Иначе банк обвинят в рисковой деятельности, оштрафуют или даже лишат лицензии. 

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Что это даст:

  • Новое требование обяжет банки учитывать дополнительный риск — риск дефолта в других банках. И сделает кредитование менее рискованным.
  • Должников со старыми невыплаченными кредитами подтолкнут к выплате просроченных задолженностей, которые многие успели забросить и даже позабыть.
  • Банковское кредитование станет более недоступным. Финансисты станут еще чаще отказывать в предоставлении новых займов.

Ранее сообщалось, что банки должны вернуть деньги владельцу, если их снял мошенник. Нацбанк хочет переложить понесенные убытки с владельца карты на его банк.

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Теги: НБУ, кредитование, ужесточение контроля, кредиты в украине, банки в украине
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