Как ужесточение требований НБУ по кредитам повлияет на украинцев
Постановление Нацбанка №70 утверждает новую систему, согласно которой проблемным заемщикам станет очень сложно получить банковский кредит, передает UBR. Систему протестируют с 1 июля 2019 года, а обязательной сделают с 1 декабря.
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Документ обязывает банки учитывать данные из Кредитного реестра Национального банка (в нем собираются сведения о выданных кредитах) во время расчета кредитного риска перед выдачей займов. И предприятиям, и простым людям.
При выдаче любого кредита будет рассчитываться кредитный риск, который будет состоять из 10 классов, высчитанных оценок самого заемщика - его возможности по погашению займа. Оценено будет и залоговое имущество.
То есть, человек или предприятие получает баллы по разным характеристикам. Если этих баллов недостаточно, им отказывают в предоставлении кредита, если достаточно — они получают средства.
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До этого момента банки не обязаны были учитывать сведения из реестра НБУ, а выдавали кредиты на свое усмотрение.
Согласно постановлению №70, банки будут обязывать оценивать физлиц и юрлиц по наихудшему классу должника, если в Кредитном реестре НБУ есть информация о кредитных неплатежах в других банках. Или о несвоевременных расчетах. Наихудший класс — это приговор. Кредит точно не дадут. Иначе банк обвинят в рисковой деятельности, оштрафуют или даже лишат лицензии.
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Что это даст:
- Новое требование обяжет банки учитывать дополнительный риск — риск дефолта в других банках. И сделает кредитование менее рискованным.
- Должников со старыми невыплаченными кредитами подтолкнут к выплате просроченных задолженностей, которые многие успели забросить и даже позабыть.
- Банковское кредитование станет более недоступным. Финансисты станут еще чаще отказывать в предоставлении новых займов.
Ранее сообщалось, что банки должны вернуть деньги владельцу, если их снял мошенник. Нацбанк хочет переложить понесенные убытки с владельца карты на его банк.
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