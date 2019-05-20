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Минфин рассказал, как выросли зарплаты и в каких областях: Инфографика

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Минфин опубликовал Макроэкономический обзор показателей за март 2019 года.
В Украине выросла средняя заработная плата
В Украине выросла средняя заработная плата
НБУ

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В Макроэкономическом разборе Министерства финансов за апрель 2019 года говорится о том, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10 237 грн, а темпы прироста реальной зарплаты – 12,5% по сравнению с мартом прошлого года, передает Сегодня. 

В отчете разборе объяснили, что средняя заработная плата вырасла из-за роста минимльной зарплаты (+12,1%), а также из-за улучшение финансового состояния компаний и увеличения конкуренции за трудовые ресурсы из-за миграции в страны Евросоюза.

Реальная и номинальная зарплата в Украине
Реальная и номинальная зарплата в Украине
Госстат

Так, в марте первые пять мест с наибольшим размером зарплаты заняли: 

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  1. финансовая и страховая деятельность (20 453 грн в месяц);
  2. информация и телекоммуникации (17 321 грн);
  3. профессиональная, научная и техническая деятельность (16 140 грн);
  4. госуправление и оборона, обязательное соцстрахование (13 009 грн);
  5. транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (11 191 грн).

ТОП-5 областей по размеру зарплаты
ТОП-5 областей по размеру зарплаты
Госстат

А первые пять областей по размеру зарплаты выглядят следующим образом: 

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  1. Киев (16 207 грн);
  2. Донецкая область (11 365 грн);
  3. Запорожская область (10 496 грн);
  4. Киевская область (10 386 грн);
  5. Днепропетровская область (10 327 грн).

ТОП-5 сфер по размеру зарплаты
ТОП-5 сфер по размеру зарплаты
Госстат

Ранее сообщалось, где в Украине больше всего задолжали зарплату за 5 лет.

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Теги: Министерство финансов, зарплата в Украине, заработная плата в Украине, средняя зарплата в Украине, рост зарплаты в украине
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гость  (аноним)  20.05.2019, 18:33
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гость
Брешуть, собаки.
haarp    20.05.2019, 18:13
Оценка:  +1
haarp
правда ?
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