Минфин рассказал, как выросли зарплаты и в каких областях: Инфографика

Минфин опубликовал Макроэкономический обзор показателей за март 2019 года.

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В Макроэкономическом разборе Министерства финансов за апрель 2019 года говорится о том, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10 237 грн, а темпы прироста реальной зарплаты – 12,5% по сравнению с мартом прошлого года, передает Сегодня.

В отчете разборе объяснили, что средняя заработная плата вырасла из-за роста минимльной зарплаты (+12,1%), а также из-за улучшение финансового состояния компаний и увеличения конкуренции за трудовые ресурсы из-за миграции в страны Евросоюза.

Реальная и номинальная зарплата в Украине Госстат

Так, в марте первые пять мест с наибольшим размером зарплаты заняли:

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финансовая и страховая деятельность (20 453 грн в месяц); информация и телекоммуникации (17 321 грн); профессиональная, научная и техническая деятельность (16 140 грн); госуправление и оборона, обязательное соцстрахование (13 009 грн); транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (11 191 грн).

ТОП-5 областей по размеру зарплаты Госстат

А первые пять областей по размеру зарплаты выглядят следующим образом:

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Киев (16 207 грн); Донецкая область (11 365 грн); Запорожская область (10 496 грн); Киевская область (10 386 грн); Днепропетровская область (10 327 грн).

ТОП-5 сфер по размеру зарплаты Госстат

Ранее сообщалось, где в Украине больше всего задолжали зарплату за 5 лет.