Минфин рассказал, как выросли зарплаты и в каких областях: Инфографика
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В Макроэкономическом разборе Министерства финансов за апрель 2019 года говорится о том, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10 237 грн, а темпы прироста реальной зарплаты – 12,5% по сравнению с мартом прошлого года, передает Сегодня.
В отчете разборе объяснили, что средняя заработная плата вырасла из-за роста минимльной зарплаты (+12,1%), а также из-за улучшение финансового состояния компаний и увеличения конкуренции за трудовые ресурсы из-за миграции в страны Евросоюза.
Так, в марте первые пять мест с наибольшим размером зарплаты заняли:
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- финансовая и страховая деятельность (20 453 грн в месяц);
- информация и телекоммуникации (17 321 грн);
- профессиональная, научная и техническая деятельность (16 140 грн);
- госуправление и оборона, обязательное соцстрахование (13 009 грн);
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (11 191 грн).
А первые пять областей по размеру зарплаты выглядят следующим образом:
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- Киев (16 207 грн);
- Донецкая область (11 365 грн);
- Запорожская область (10 496 грн);
- Киевская область (10 386 грн);
- Днепропетровская область (10 327 грн).
Ранее сообщалось, где в Украине больше всего задолжали зарплату за 5 лет.
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