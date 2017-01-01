Гройсман и Разумков прокомментировали предложение дефолта Коломойского

Ни премьер-министр, ни лидер партии Зеленского не одобряют идею олигарха.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина должна иметь репутацию ответственной страны, которая уважает и выполняет свои обязательства, а украинцам не нужны очередные кризисы, вызванные неоправданными решениями, передает UBR.

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“Считаю, что даже разговоры о невыполнении обязательств, не добавляют стабильности. За три года я не допустил никакого кризиса. Наша задача — добросовестно обслуживать долги, заниматься тем, чтобы экономика росла“, — сказал он.

Гройсман отметил, что долговая нагрузка, оказывающая сейчас большое давление на бюджет является долгами прошлых периодов.

“Мы должны держать репутацию, что мы ответственная страна. А неплатежи — это глобальный кризис и возвращение в 90-е годы прошлого века. Для украинцев кризисов уже достаточно. От любых дефолтов в первую очередь пострадают рядовые граждане“, — подытожил премьер-министр.

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Придерживается похожего мнения и лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который считает, что предлагаемое бизнесменом Игорем Коломойским объявление Украиной дефолта и отказ от выплат внешних долгов вряд ли будет реализовано.

“Мое личное мнение, что это маловероятный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти“, — сказал он.

Он отметил, что встреча Зеленского и миссии МВФ, которая должна состояться 28 мая, прояснит существующие вопросы по этой теме.

Ранее сообщалось, что Коломойский высказался за дефолт Украины. Победа Владимира Зеленского на выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ, считает Игорь Коломойский.