Звездная пара отпразднует создание союза в 5-звездной гостинице Maxx Royal Kemer Resort в Кемере.

Свадьба Потапа и Насти: Сколько молодожены потратили на медовый месяц

Свадьба Потапа и Насти: Сколько молодожены потратили на медовый месяц

Молодожены Потап и Настя Каменских улетели на частном рейсе в Турцию, чтобы провести там 10-дневный медовый месяц, передает Страна. 38-летний Алексей и 32-летняя Анастасия остановились в 5-звездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort.

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"Потап - самый настоящий инстамуж. Он может часами фотографировать Настю без нервов и раздражения", - рассказывают очевидцы, которые сейчас отдыхают в этом же отеле.

Гостиница расположена в 60 км от аэропорта в городе Анталья. Состоит из основных зданий и вилл в парковой зоне прямо на побережье Средиземного моря.

В гостинице, в которой проживают Потап и Настя в июне сутки на вилле с тремя спальнями обойдутся в $3500. Отель работает по системе "максимум все включено".

Ранее сообщалось, сколько Потап и Настя потратили на ресторан. Свадьбу молодожены отпразднуют в ресторане Fabius в Киеве.