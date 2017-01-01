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Свадьба Потапа и Насти: Сколько молодожены потратили на медовый месяц

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Звездная пара отпразднует создание союза в 5-звездной гостинице Maxx Royal Kemer Resort в Кемере.
Свадьба Потапа и Насти: Сколько молодожены потратили на медовый месяц
© instagram.com/kamenskux
Фото 1/3
  • Потап и Настя празднуют медовый месяц в Турции
  • Потап и Настя празднуют медовый месяц в Турции
  • Потап и Настя празднуют медовый месяц в Турции
Свадьба Потапа и Насти: Сколько молодожены потратили на медовый месяц
Потап и Настя празднуют медовый месяц в Турции
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Молодожены Потап и Настя Каменских улетели на частном рейсе в Турцию, чтобы провести там 10-дневный медовый месяц, передает Страна. 38-летний Алексей и 32-летняя Анастасия остановились в 5-звездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort. 

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"Потап - самый настоящий инстамуж. Он может часами фотографировать Настю без нервов и раздражения", - рассказывают очевидцы, которые сейчас отдыхают в этом же отеле.

Гостиница расположена в 60 км от аэропорта в городе Анталья. Состоит из основных зданий и вилл в парковой зоне прямо на побережье Средиземного моря.

В гостинице, в которой проживают Потап и Настя в июне сутки на вилле с тремя спальнями обойдутся в $3500. Отель работает по системе "максимум все включено".

Ранее сообщалось, сколько Потап и Настя потратили на ресторан. Свадьбу молодожены отпразднуют в ресторане Fabius в Киеве.

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