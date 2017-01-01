Украина поднялась в рейтинге производителей стали

По итогам апреля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 85 миллионов тонн.

Украинские металлурги в апреле 2019 года по сравнению с апрелем прошлого года увеличили производство стали на 12,6% - до 1,938 миллиона тонн, поднявшись при этом с 13 на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали.

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Согласно сообщению, по итогам апреля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 85 миллионов тонн (рост на 12,7% к апрелю 2018 года).

Далее следуют: Индия (8,79 миллиона тонн, +1,5%), Япония (8,6 миллиона тонн, -0,8%), США (7,43 миллиона тонн, +7,3%), Южная Корея (5,98 миллиона тонн, +1,4%), Россия (5,6 миллиона тонн, -8,3%), Германия (3,36 миллиона тонн, -8,7%), Турция (3 миллиона тонн, +2,6%), Бразилия (2,9 миллиона тонн, -1,9%), Иран (2,17 миллиона тонн, +2,8%), Италия (1,95 миллиона тонн, -5,7%).

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В целом в апреле 2019 года по сравнению с мартом прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,4% - до 156 миллионов тонн.

По итогам января-апреля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,6% - до 7,44 миллиона тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Ранее сообщалось, что США и Канада отменили взаимные пошлины на сталь и алюминий. США приняли решение отменить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и ответных канадских тарифов на некоторые американские товары.