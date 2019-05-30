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Трамп вводит пошлины на товары из Мексики

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Размер тарифа будет со временем увеличиваться, пока Мехико не остановит поток мигрантов в США, подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
flickr.com

Президент США Дональд Трамп объявил о введениии с 10 июня 5% пошлины на все товары из Мексики в связи с кризисом на границе. Об этом он написал в Twitter 30 мая. 

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"С 10 июня США вводят 5%- тариф на все товары из Мексики, пока поток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится", - отметил Трамп.

По его словам, тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена. 

В МИД Мексики пообещали "энергичный" ответ на новые тарифы США.

Ранее сообщалось, что Трамп лишил Турцию торговых льгот. Президент США принял такое решение, потому что уровень экономического развития Турции существенно вырос.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: торговля, граница, Мексика, Пошлины, мигранты, нелегальные мигранты, пошлина, налоги и пошлины
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