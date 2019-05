Трамп вводит пошлины на товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп объявил о введениии с 10 июня 5% пошлины на все товары из Мексики в связи с кризисом на границе. Об этом он написал в Twitter 30 мая.

"С 10 июня США вводят 5%- тариф на все товары из Мексики, пока поток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится", - отметил Трамп.

По его словам, тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..