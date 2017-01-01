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Трамп лишил Индию торговых льгот

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Индия не заверила США в обеспечении "справедливого и приемлемого доступа к своему рынку", пояснил Дональд Трамп.
Трамп отменил льготы для Турции, а затем и для Индии
Трамп отменил льготы для Турции, а затем и для Индии
depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп вывел Индию из списка развивающихся стран, на которые распространяются торговые льготы в рамках американской Генеральной системы преференций (GTS). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу, 31 мая. 

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"Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ к своему рынку. В связи с этим уместно прекратить ее нахождение в списке развивающихся стран-бенефициаров с 5 июня 2019 года", – говорится в документе.

ГСП – это государственная программа, которая дает торговым партнерам Вашингтона, отвечающим определенным критериям, право на беспошлинные поставки в США широкого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП составил более $5,6 млрд. Эта страна была лидером среди всех участников данной программы.

Ранее сообщалось, что ответные китайские пошлины на товары из США вступили в силу. Такие меры власти Китая предприняли в ответ на повышение США пошлин на китайскую продукцию.

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Теги: США, экономика, Индия, льготы, Трамп, Дональд Трамп, отмена льгот
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