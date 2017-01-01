Трамп лишил Индию торговых льгот
Президент США Дональд Трамп вывел Индию из списка развивающихся стран, на которые распространяются торговые льготы в рамках американской Генеральной системы преференций (GTS). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу, 31 мая.
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ГСП – это государственная программа, которая дает торговым партнерам Вашингтона, отвечающим определенным критериям, право на беспошлинные поставки в США широкого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП составил более $5,6 млрд. Эта страна была лидером среди всех участников данной программы.
Ранее сообщалось, что ответные китайские пошлины на товары из США вступили в силу. Такие меры власти Китая предприняли в ответ на повышение США пошлин на китайскую продукцию.
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