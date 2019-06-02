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Американские компании уйдут из Мексики – Трамп

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Дональд Трамп считает, что власти Мексики могут разрешить пограничный кризис за один день.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images
Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в Соединенные Штаты в том случае, если власти Мексики не положат конец незаконной миграции в США. Об этом президент США Дональд Трамп завил в Twitter в воскресенье, 2 июня. 

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По словам американского лидера, Мексика отправляет большую делегацию для обсуждения миграционного кризиса на американо-мексиканской границе. 
 
"Проблема в том, что они "разговаривают" 25 лет. Мы хотим действовать, а не говорить. Они могут разрешить пограничный кризис за один день, если пожелают. В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США", – написал Трамп. 
 
 
Ранее сообщалось, что Трамп вводит пошлины на товары из Мексики. Размер тарифа будет со временем увеличиваться, пока Мехико не остановит поток мигрантов в США, подчеркнул американский лидер.
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Теги: компании, США, Мексика, Трамп, Дональд Трамп
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