Американские компании уйдут из Мексики – Трамп

Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в Соединенные Штаты в том случае, если власти Мексики не положат конец незаконной миграции в США. Об этом президент США Дональд Трамп завил в Twitter в воскресенье, 2 июня.

По словам американского лидера, Мексика отправляет большую делегацию для обсуждения миграционного кризиса на американо-мексиканской границе.



Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

"Проблема в том, что они "разговаривают" 25 лет. Мы хотим действовать, а не говорить. Они могут разрешить пограничный кризис за один день, если пожелают. В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США", – написал Трамп.