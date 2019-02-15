Трамп нашел возможность получить средства на стену: США объявит ЧП

После введения ЧП, он использует деньги, заложенные на нужды различных ведомств.

Президент США Дональд Трамп решил получить деньги на строительство стены между США и Мексикой за 8 млрд долларов посредством введения в стране чрезвычайного положения, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Читай также: Украина против США: Что можно купить за 1 доллар тут и там

После того, как президент объявит о введении чрезвычайного положения, он заберет 3,5 млрд из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона, еще 2,5 млрд долл и 600 млн долл возьмет из фондов, выделенных американскому министерству обороны и минфину на программы, касающиеся пресечения оборота наркотиков.

По линии министерства внутренней безопасности он хочет получить 1,38 млрд долл, которые ранее выделяли на возведение ограды на границе.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank отказал выдать Трампу кредит. В банке не хотели расширять деловые связи с Трампом, который в тот момент был кандидатом в президенты США.