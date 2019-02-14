Украина против США: Что можно купить за 1 доллар тут и там

Американцы получают почти в 10 раз больше, чем украинцы при примерном равенстве "долларовых" цен.

Что можно себе позволить за доллар в Украине и США Getty Images

Сегодня провели эксперимент с валютой и решили выяснить, что можно купить за 1 доллар в Украине и в США.

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Так, в киевском отделе бакалеи за 1 доллар можно купить недорогих макарон, в мясном отделе не более 300 граммов свинины и около 2 кг костей. На 1 доллар можно купить 11 яиц.

Также 1 доллара будет совсем не достаточно для того, чтобы сварить борщ, только половина капусты будет стоить около 15 грн, а лук, свекла, морковь и картофель добавят к сумме еще почти 12 гривен. На мясо и томатную пасту денег уже не хватит.

Однако, в США на 1 доллар тоже не пошикуешь, но кое-что все-таки позволить можно. Например, в городе Вашингтон существует специальный магазин с низкими ценами, где предлагают купить бакалею, канцелярские товары и игрушки – все продают ровно за 1 доллар. Так, в таком магазине можно приобрести фасоль, рис и консервы с индейкой или устрицами.

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Но кроме специального магазина выбор ограничивается только конфетами и кофе в кофейне.

Однако, отмечается, что в Украине средняя зарплата составляет 400 долларов, а вот в США уже 4 000 долларов.

Ранее сообщалось, что Кабмин требует у бизнеса поднять зарплаты до уровня ЕС. Сейчас работодатели в Украине конкурируют за трудовой потенциал со странами Европы. Если бизнес не увеличит зарплаты, то может "потерять все", заявили Кабмине.