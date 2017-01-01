В Украине выросли продажи новых легковых авто

Продажи новых легковых машин в мае выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. Наибольшим спросом у украинцев пользовались Toyota, Renault и Hyundai.

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в мае текущего года выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, до 6,9 тыс. ед. (что равно результату апреля-2019), сообщает ассоциация Укравтопром в понедельник, 3 июня.

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Наибольшим спросом в минувшем месяце у украинцев пользовались Toyota, регистрации которых выросли почти на 46% до 1238 ед., а лидер апреля Renault занял вторую позицию с приростом продаж на 29% к маю-2018, до 967 ед.

Несмотря на незначительное отставание (0,6%) от своего прошлогоднего показателя третье место занял Hyundai, в активе которого 501 зарегистрированный автомобиль. Четвертая строчка майского рейтинга у Nissan – 468 реализованных авто и 26% прироста.

Замыкает лидерскую пятерку KIA (в апреле входил в тройку лидеров) с результатом 445 авто (+18%).

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В ТОП-10 майского рынка также вошли: Skoda – 319 шт. (-17%); Volkswagen – 314 шт. (-24%); Mitsubishi – 250 шт. (+57%); Mazda – 215 шт. (-13%); Suzuki – 205 шт. (-11%).

Титул бестселлера месяца заслужил автомобиль Toyota RAV-4, на котором свой выбор остановил 551 покупатель.

Ранее сообщалось, что названа дата окончания льгот по растаможке: у водителей есть 90 дней. В ГФС рассказали, какими будут новые штрафы: в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс грн или конфискация таких авто.