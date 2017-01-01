Гривна возобновила падение: Курс валют на 4 июня

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 24 копейки – до 27,10 грн/долл, курс в покупке поднялся на 23 копейки – до 27,06 грн/долл.

В обменниках утром, 4 июня, доллар можно купить по 26,95 грн bigmir.net

На 4 июня, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2695,4834 гривны (+10,0139);

– 100 евро – 23014,8982 гривны (+20,3312).

Национальный банк Украины опустил курс гривны более чем на 10 копеек – до 26,95 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал на 20 копеек.

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 24 копейки – до 27,10 грн/долл, курс в покупке поднялся на 23 копейки – до 27,06 грн/долл.

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали показатели бюджета на 2020 год. Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, но на сегодняшний день она не принята.