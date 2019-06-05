Доллар дороже 27: Курс валют на 5 июня

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на пять копеек – до 27,15 грн/долл, курс в покупке поднялся также на пять копеек – до 27,11 грн/долл.

На 5 июня, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2720,6934 гривны (+25,2100);

– 100 евро – 3059,1477 гривны (+44,2495).

Национальный банк Украины опустил курс гривны более чем на 25 копеек – до 27,20 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал на 44 копейки.

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на пять копеек – до 27,15 грн/долл, курс в покупке поднялся также на пять копеек – до 27,11 грн/долл.

Ранее сообщалось, чего ожидать от цен на дизтопливо и автогаз в июне. После вступления в силу санкций РФ от 1 июня, ввоз горючего в Украину сократится.