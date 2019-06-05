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Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота - СМИ

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В связи с пропуском платежей Deutsche Bank принял решение прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году.
Банк конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Банк конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Getty Images

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 тонн золота, которое принадлежит Венесуэле, в связи с невыплатой платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом во вторник, 4 июня, сообщило агентство Bloomberg. 

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По его данным, в 2016 году правительство Венесуэлы получило кредит в размере 750 млн долларов от Deutsche Bank, оставив в качестве залога 20 тонн золота. В связи с пропуском платежей Deutsche Bank принял решение прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году, и взять под свой контроль золото.

Агентство отмечает, что представители Deutsche Bank и Центрального банка Венесуэлы отказались комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году.Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране.

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Теги: золото, Венесуэла, конфискация, кредит, Deutsche Bank
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