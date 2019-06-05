Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота - СМИ

В связи с пропуском платежей Deutsche Bank принял решение прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году.

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 тонн золота, которое принадлежит Венесуэле, в связи с невыплатой платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом во вторник, 4 июня, сообщило агентство Bloomberg.

Читай также: В Венесуэле подсчитали потери от действий США

По его данным, в 2016 году правительство Венесуэлы получило кредит в размере 750 млн долларов от Deutsche Bank, оставив в качестве залога 20 тонн золота. В связи с пропуском платежей Deutsche Bank принял решение прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году, и взять под свой контроль золото.

Агентство отмечает, что представители Deutsche Bank и Центрального банка Венесуэлы отказались комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году.Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране.