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Инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году

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Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране.
Венесуэльский боливар
Венесуэльский боливар
Getty Images

Центральный банк Венесуэлы сообщил, что в 2018 году инфляция достигла 130 060%, а в апреле этого года был зарегистрирован показатель 33,8%. 

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В релизе Центробанка сообщается, что в январе наблюдался самый высокий рост потребительских цен в 196,6%, в феврале - 114,4%, а в марте - 34,8%.

При этом в 2017 году инфляция составляла 862,6%, а в 2016 - 274%.

До этого последний доклад Центрального банка Венесуэлы публиковался в 2015 году, когда уровень накопленной годовой инфляции составлял 180,9%. 

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С середины 2016 года данные по инфляции публиковала оппозиционная Национальная ассамблея.

Центробанк также сообщает, что ВВП страны в третьем квартале 2018 года сократился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле подсчитали потери от действий США. В результате экономической блокады, введенной США, потери оцениваются в $130 млрд за период с 2015 по 2018 годы.

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Теги: инфляция, Венесуэла, рост цен, экономический кризис
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