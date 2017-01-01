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США ввели санкции против российского банка за помощь Венесуэле

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Министерство финансов США ввело санкции против российского банка Еврофинанс Моснарбанк за его соглашения с Венесуэлой.
США ввели санкции против РФ из-за Венесуэлы
США ввели санкции против РФ из-за Венесуэлы
Getty Images

США ввели санкции против российского банка Еврофинанс Моснарбанк в связи с его соглашениями с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Об этом со ссылкой на американский Минфин сообщает в понедельник, 11 марта, Reuters

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В частности, указано, что Еврофинанс Моснарбанк является "спасательным тросом" для режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чьи сторонники якобы используют PDVSA для отмывания денег.

Как подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин, Вашингтон будет и дальше принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро, внося вклад "в экономический коллапс и гуманитарный кризис, что причиняет страдания народу Венесуэлы".

Ранее сообщалось, что в Венесуэле заявили о переносе офиса нефтяной госкомпании в Москву. Это сделано в соответствии с планами расширения технического сотрудничества PDVSA в области нефтедобычи с Роснефтью и Газпромом.

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Теги: Россия-США, США, банк, Венесуэла, санкции, санкции против России
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