Венесуэла отказывается от Visa и MasterCard

Все эти меры, как отмечает издание, предвосхищают санкции платежных систем Visa и MasterCard, введение которых ожидает регулятор.

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При этом эксперты назвали маловероятной возможность создания в Венесуэле собственной платежной системы в сжатые сроки.