Минфин о госдолге: Первый пиковый месяц пройден
В мае Украина выплатила по долгам 2,6 миллиарда долларов. Вторым пиковым месяцем будет сентябрь.
Украина выплатила в мае 2,6 млрд долларов по госдолгу, пройдя первый пиковый долговой месяц.
Об этом в среду, 5 июня, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.
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"Оперативно о результатах пяти месяцев, профицит, полную готовность к прохождению еще одного напряженного в части долговых платежей июня месяца и о причинах хоть и не критического, но все-таки невыполнение росписи. Первый пиковый долговой месяц - май с 2,6 млрд долл. по погашению и обслуживанию внутренних и внешних обязательств, пройден спокойно, при этом все остальные платежи сделаны в плановом режиме", - написала министр.
Кроме этого она выразила надежду, что 13 июня Апелляционный суд разблокирует конкурс на председателя Государственной таможенной службы.
Ранее сообщалось, что бюджет-2019 впервые сведен с профицитом. По итогам мая госбюджет за 2019 год сведен с профицитом в 8,6 миллиарда гривен. После марта дефицит превышал 26 миллиардов.
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