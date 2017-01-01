Бюджет-2019 впервые сведен с профицитом

По итогам мая госбюджет за 2019 год сведен с профицитом в 8,6 миллиарда гривен. После марта дефицит превышал 26 миллиардов.

Бюджет за пять месяцев 2019 года сведен с профицитом Мінфін

За первые пять месяцев 2019 года госбюджет Украины выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита в сумме 90,0 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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При этом доходы госбюджета выросли на 15,4% год к году - до 426,7 млрд грн. Они составили 98,6% от росписи.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы общего фонда госбюджета были исполнены на 97,4% от росписи с учетом поступления прибыли НБУ в сумме 17,3 млрд грн в мае.

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Вместе с тем, доходы общего фонда госбюджета за этот период выросли на 11,6% год к году - до 376,7 млрд грн благодаря нескольким обстоятельствам. Во-первых, за пять месяцев НБУ перечислил в государственный бюджет 64,9 млрд грн (что на 17,3 млрд больше, чем предусмотрено в законе о государственном бюджете на 2019 год). Во-вторых, доходы от ПФДО выросли на 21,9% г/г вследствие повышения средней заработной платы.

Ранее сообщалось, что по данным госбюджета-2020, минималку подымут на 500 грн, а доллар будет по 28,2 грн. До 2022 года правительство планирует увеличить размер минималки до 5 290 грн.