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Фондовый рынок США закрылся ростом

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Торги на Американской фондовой бирже в среду, 5 июня, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Рынки США закрылись ростом индексов
Рынки США закрылись ростом индексов
Getty Images

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Индекс Dow Jones вырос на 0,82% – до 25539,57 пункта.

Индекс S&P 500 увеличился на 0,82% – до 2826,15 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 0,64% – до 7575,48 пункта.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота. В связи с пропуском платежей Deutsche Bank принял решение прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году.

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Теги: США, фондовый рынок, торги, индексы, Фондовая биржа
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