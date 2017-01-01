Фондовый рынок США закрылся ростом

Торги на Американской фондовой бирже в среду, 5 июня, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

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Индекс Dow Jones вырос на 0,82% – до 25539,57 пункта.



Индекс S&P 500 увеличился на 0,82% – до 2826,15 пункта.



Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 0,64% – до 7575,48 пункта.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота. В связи с пропуском платежей Deutsche Bank принял решение прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году.