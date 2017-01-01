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Курс валют на 7 июня: гривна продолжает укрепляться

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Курс доллара на межбанке в продаже опустился на 21 копейку – до 26,91 грн/долл, курс в покупке упал на 20 копеек – до 26,68 грн/долл.
В обменниках доллар можно купить по 26,60 грн/долл
В обменниках доллар можно купить по 26,60 грн/долл
bigmir.net

На 7 июня, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2679,5094 гривны (-13,5004);

– 100 евро – 3018,7353 гривны (-12,7858).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны более чем на 13 копеек – до 26,79 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел на почти 13 копеек.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 21 копейку – до 26,91 грн/долл, курс в покупке снизился на 20 копеек – до 26,68 грн/долл.

Ранее сообщалось, что ТОП-4 причины просить о повышении зарплаты и советы, когда не стоит. Хотеть денег не стыдно, стыдно получать мало за достойную работу.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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