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Украина выплатила половину долгов на 2019 год

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За пять месяцев текущего года по долгам выплачено более 230 миллиардов гривен из 480 запланированных.
До конца года Украина должа выплатить около 250 миллиардов гривен
До конца года Украина должа выплатить около 250 миллиардов гривен
НБУ

За пять месяцев 2019 года Украина выплатила 231,2 млрд грн, сообщается на сайте Минфина в четверг, 6 июня. 

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При этом 176,2 млрд грн были выплачены в счет погашения госдолга и 55 млрд грн в счет его обслуживания.

Согласно обнародованным данным о прогнозном объеме долговых платежей в целом за 2019 год, которые по состоянию на 1 июня были уровне 481,55 млрд грн, за пять месяцев оплачена почти половина, или 48% годовых долговых платежей. 

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Также сообщается, что государственные заимствования за январь-май составили 182,2 млрд грн, в том числе 155,5 млрд грн - от размещения ОВГЗ.

Накануне в Минфине сообщили об успешном прохождении первого пикового периода по долгам в этом году - в мае было выплачено 2,6 миллиарда долларов. торым пиковым месяцем будет сентябрь.

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Теги: Украина, Минфин, долги, госдолг
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