Торги на биржах США завершились ростом
Американский фондовый рынок в четверг, 6 июня, закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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Индекс Dow Jones вырос на 0,71% – до 25720,66 пункта.
Индекс S&P 500 увеличился на 0,61% – до 2843,49 пункта.
NASDAQ прибавил 0,53% – до 7615,55 пункта.
Ранее сообщалось, что цена на нефть упала ниже $60 на новостях из США. Нефтяные котировки спикировали после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране.
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