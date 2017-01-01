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Торги на биржах США завершились ростом

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Американский фондовый рынок в четверг, 6 июня, закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Getty Images

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Индекс Dow Jones вырос на 0,71% – до 25720,66 пункта.
 
Индекс S&P 500 увеличился на 0,61% – до 2843,49 пункта.
 
NASDAQ прибавил 0,53% – до 7615,55 пункта.
 
Ранее сообщалось, что цена на нефть упала ниже $60 на новостях из США. Нефтяные котировки спикировали после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране.
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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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