Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Биржи США закрылись ростом индексов

Комментариев: 1
Торги на Американской фондовой бирже в пятницу, 7 июня, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Getty Images

Читай также: Чем владеют Коломойский и Боголюбов в США – фото активов

Индекс Dow Jones вырос на 1,02% – до 25983,94 пункта.

Индекс S&P 500 увеличился на 1,05% – до 2873,34 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 1,66% – до 7742,10 пункта.

Ранее сообщалось, что по заявлению Трампа, американские компании уйдут из Мексики. Дональд Трамп считает, что власти Мексики могут разрешить пограничный кризис за один день.

Поделись:
Теги: США, фондовый рынок, торги, индексы, Фондовая биржа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Alex_Shadow    10.06.2019, 11:10
Оценка:  0
Alex_Shadow
Для кого эта новость? Те, кто интересуются индексами - узнают их точно не с Бигмира. Те, кто не интересуется - зачем им эта новость?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь