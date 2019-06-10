Биржи США закрылись ростом индексов

Торги на Американской фондовой бирже в пятницу, 7 июня, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Читай также: Чем владеют Коломойский и Боголюбов в США – фото активов

Индекс Dow Jones вырос на 1,02% – до 25983,94 пункта.



Индекс S&P 500 увеличился на 1,05% – до 2873,34 пункта.



Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 1,66% – до 7742,10 пункта.

Ранее сообщалось, что по заявлению Трампа, американские компании уйдут из Мексики. Дональд Трамп считает, что власти Мексики могут разрешить пограничный кризис за один день.