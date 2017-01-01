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Украина разместит семилетние евробонды - СМИ

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Организаторами сделки назначены банки BNP Paribas и Goldman Sachs. Переговоры с инвесторами начинаются сегодня.
Украина снова выходит на международный валютный рынок
Украина снова выходит на международный валютный рынок
НБУ

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Украина планирует с 10 июня начать встречи с инвесторами для размещения 7-летних еврооблигаций в евро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

По данным издания, road show пройдет в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.

Ранее сообщалось, что погашение еврооблигаций снизило резервы НБУ. Погашение еврооблигаций на миллиард долларов снизило резервы Национального банка, но не повлияло на валютный рынок Украины.

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Теги: Украина, облигация, гособлигация, еврооблигация, евробонды
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