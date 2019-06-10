В РФ заговорили о ценах на нефть ниже 40 долларов

Стоимость нефти может рухнуть вдвое, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи, считает Силуанов.

Нефть сейчас дорожает, но может обвалиться, считают в России Getty Images

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов считает, что цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти этим летом. Об этом он сказал выступая в Госдуме РФ в понедельник, 10 июня, сообщает ТАСС.

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"Мы не знаем, что будет летом. Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет. Если не договорится, то цены [на нефть] могут упасть ниже $40, и к $30 за баррель", - сказал Силуанов.

Напомним, в июне истекает соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Обсудить судьбу сделки на второе полугодие страны альянса должны были еще в апреле на внеочередной встрече.

Принять решение министрам помешал рост запасов нефти, который не смогли остановить даже санкции против Ирана.

Ранее сообщалось, что по заявлению Путина, Россию не интересуют высокие цены на нефть. Российский президент считает, что экономика его страны диверсифицирована и не так зависит от цен на нефть, как Саудовская Аравия.