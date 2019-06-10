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В РФ заговорили о ценах на нефть ниже 40 долларов

Комментариев: 11
Стоимость нефти может рухнуть вдвое, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи, считает Силуанов.
Нефть сейчас дорожает, но может обвалиться, считают в России
Нефть сейчас дорожает, но может обвалиться, считают в России
Getty Images

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов считает, что цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти этим летом. Об этом он сказал выступая в Госдуме РФ в понедельник, 10 июня, сообщает ТАСС

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"Мы не знаем, что будет летом. Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет. Если не договорится, то цены [на нефть] могут упасть ниже $40, и к $30 за баррель", - сказал Силуанов.

Напомним, в июне истекает соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Обсудить судьбу сделки на второе полугодие страны альянса должны были еще в апреле на внеочередной встрече.

Принять решение министрам помешал рост запасов нефти, который не смогли остановить даже санкции против Ирана.

Ранее сообщалось, что по заявлению Путина, Россию не интересуют высокие цены на нефть. Российский президент считает, что экономика его страны диверсифицирована и не так зависит от цен на нефть, как Саудовская Аравия.

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Теги: Россия, нефть, ОПЕК, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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Комментариев (11)
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гость  (аноним)  10.06.2019, 17:13
Оценка:  0
гость
Кацапчик возбудился, ты придурок, ты думаешь что на росии все должны любить окурка?
у тебя действительно лишняя хромосома ( тебе расшифрую это синдром Дауна )
в Украине много людей которые не любят свою Родину!!!..
гость  (аноним)  10.06.2019, 17:06
Оценка:  0
гость
х0хлое6ы вы давно ли поднялись с поледней строчки по бедности стран... чё то сидят ржут... ждете денег от уборщиков из польши или печенек сша или обещания за вас вписаться или тамагавков или джевелинов или закрытия северного потока или обрушения моста педалика... чего ждете? работать не пробовали)))
гость  (аноним)  10.06.2019, 16:58
Оценка:  +1
гость
(аноним) 16:48 "ни один русский не скажет "на россии"

ПАТАМУШТА ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!!!
БЫДЛО ГЕНЕТИЧЕСКОЕ
гость  (аноним)  10.06.2019, 16:55
Оценка:  +1
гость
Мацкавитские свиньи носятся по всему миру, со своей низкосортной нефтью и разбавленным азотом газом, как дурачки! Встали с колен, паскуды!
гость  (аноним)  10.06.2019, 16:48
Оценка:  +2
гость
Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а!!!
Еб...чая кацапня несколько лет воняла, что мир устал от Украины, Трамп устал, Гейропа устала!
Что видим: Матвиенко (с чистого листа), мерин-Лавров (ждем шагов от Украины, почему ЗЕ не едет договариваться), Окурок (адыннарод)! Выблядки генетические
гость  (аноним)  10.06.2019, 16:48
Оценка:  -1
гость
ВыВсеВрети

ни один русский не скажет "на россии", тем более не будет коверкать название своей страны... так что завали е6ало вы6ляд0к кастрюлег0ловый... жди очередного покращеня, кредитов мвф, комуналки, печенек от америки... ну или чем вы там свин0ебы в "самой нищей стране в европе" занимаетесь)))
ВыВсеВрети    10.06.2019, 16:59
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ну чАво ты такой?! злой, деб...мля! Я очень хорошо знаю историю которую извращают на росии!!!
мои фавориты Рыбаков Б.А (академик советский историк исследователь...его не очень жаловали, он писал правду о таких как ты больных ) Герасимов М.М...и многие другие, я горжусь этими учеными на росии!
гость  (аноним)  10.06.2019, 16:40
Оценка:  +2
гость
А-А-А-А-А-А-А-А!!!
ПУТЫН, ВЯДИ ВАЙСКААААААААА!
гость  (аноним)  10.06.2019, 16:22
Оценка:  -2
гость
ВыВсеВрети

и чё? тебе какая разница, будет нефть по 30 будешь бензин у россии по 60 покупать! если не дебил посмотри историю стоимости за год на укроине))))
ВыВсеВрети    10.06.2019, 16:30
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
ты не поверишь!...мне большая разница!...чем дешевле нефть в мире, тем мне лучше!!!...я не покупаю на росии нефть!...я там живу!...)))))))))
ВыВсеВрети    10.06.2019, 16:15
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
гы-гы-гы на росии не интересуют цены на нефть! это вбросы для кого?!...
а жить за что ?! ...)))))))
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