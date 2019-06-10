В РФ заговорили о ценах на нефть ниже 40 долларов
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов считает, что цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти этим летом. Об этом он сказал выступая в Госдуме РФ в понедельник, 10 июня, сообщает ТАСС.
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Напомним, в июне истекает соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Обсудить судьбу сделки на второе полугодие страны альянса должны были еще в апреле на внеочередной встрече.
Принять решение министрам помешал рост запасов нефти, который не смогли остановить даже санкции против Ирана.
Ранее сообщалось, что по заявлению Путина, Россию не интересуют высокие цены на нефть. Российский президент считает, что экономика его страны диверсифицирована и не так зависит от цен на нефть, как Саудовская Аравия.
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у тебя действительно лишняя хромосома ( тебе расшифрую это синдром Дауна )
в Украине много людей которые не любят свою Родину!!!..
ПАТАМУШТА ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!!!
БЫДЛО ГЕНЕТИЧЕСКОЕ
Еб...чая кацапня несколько лет воняла, что мир устал от Украины, Трамп устал, Гейропа устала!
Что видим: Матвиенко (с чистого листа), мерин-Лавров (ждем шагов от Украины, почему ЗЕ не едет договариваться), Окурок (адыннарод)! Выблядки генетические
ни один русский не скажет "на россии", тем более не будет коверкать название своей страны... так что завали е6ало вы6ляд0к кастрюлег0ловый... жди очередного покращеня, кредитов мвф, комуналки, печенек от америки... ну или чем вы там свин0ебы в "самой нищей стране в европе" занимаетесь)))
мои фавориты Рыбаков Б.А (академик советский историк исследователь...его не очень жаловали, он писал правду о таких как ты больных ) Герасимов М.М...и многие другие, я горжусь этими учеными на росии!
ПУТЫН, ВЯДИ ВАЙСКААААААААА!
и чё? тебе какая разница, будет нефть по 30 будешь бензин у россии по 60 покупать! если не дебил посмотри историю стоимости за год на укроине))))
а жить за что ?! ...)))))))