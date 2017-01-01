Польша возобновила транспортировку нефти из России

Польша частично восстановила транспортировку российской нефти, остановленную после скандала с "грязной" нефтью. Поставки будут производиться в ограниченном объеме до конца июня.

Польша снова начала транспортировку российской нефти по трубопроводу Дружба в понедельник, 10 июня. Ограничение объема поставок закончится в начале июля, сообщило польское предприятие по эксплуатации нефтепроводов.

Читай также: Коболев показал динамику импортных цен на газ

В заявлении также сказано, что Польша будет проверять качество нефти, которую получает из Беларуси.

К таким мерам Польша прибегла после того, как 19 апреля Беларусь заявила об ухудшении качества нефти из России, поступавшей по трубопроводу Дружба. Вслед за этим Польша и Украина приостановили транзит, а ряд европейских компаний временно отказались от российской нефти.

Читай также: Коболев рассказал о проблемах с закупкой газа

Объем загрязненной нефти в трубопроводах Украины, Беларуси, Польши и России оценивается в 5 млн тонн. Чтобы полностью очистить Дружбу от грязной нефти, понадобится от шести до восьми месяцев, сообщили в российской Транснефти.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину увеличился. За май транзит газа из РФ по территории Украины составил 8,37 млрд куб. м, что на 16,4% больше, чем за май прошлого года.