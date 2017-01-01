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Польша возобновила транспортировку нефти из России

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Польша частично восстановила транспортировку российской нефти, остановленную после скандала с "грязной" нефтью. Поставки будут производиться в ограниченном объеме до конца июня.
Польша частично возобновила транспортировку нефти по нефтепроводу Дружба
Польша частично возобновила транспортировку нефти по нефтепроводу Дружба
Getty Images

Польша снова начала транспортировку российской нефти по трубопроводу Дружба в понедельник, 10 июня. Ограничение объема поставок закончится в начале июля, сообщило польское предприятие по эксплуатации нефтепроводов. 

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В заявлении также сказано, что Польша будет проверять качество нефти, которую получает из Беларуси.

К таким мерам Польша прибегла после того, как 19 апреля Беларусь заявила об ухудшении качества нефти из России, поступавшей по трубопроводу Дружба. Вслед за этим Польша и Украина приостановили транзит, а ряд европейских компаний временно отказались от российской нефти. 

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Объем загрязненной нефти в трубопроводах Украины, Беларуси, Польши и России оценивается в 5 млн тонн. Чтобы полностью очистить Дружбу от грязной нефти, понадобится от шести до восьми месяцев, сообщили в российской Транснефти.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину увеличился. За май транзит газа из РФ по территории Украины составил 8,37 млрд куб. м, что на 16,4% больше, чем за май прошлого года.

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Теги: Россия, нефть, Польша, дружба, скандал, нефтепровод
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