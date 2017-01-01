Гривна снова укрепилась: Курс валют на 11 июня

Курс доллара на межбанке в продаже на 21 копейку – до 26,32 грн/долл, курс в покупке снизился на 20 копеек – до 26,30 грн/долл.

В обменниках Украины утром 11 июня доллар можно купить по 26,45 грн bigmir.net

На 11 июня, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2637,5022 гривны (-22,0699);

– 100 евро – 2980,6412 гривны (-17,4944).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны более чем на 22 копейки – до 26,37 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевело на 17 копеек.

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 21 копейку – до 26,32 грн/долл, курс в покупке снизился на 20 копеек – до 26,30 грн/долл.

Ранее сообщалось, что в РФ заговорили о ценах на нефть ниже 40 долларов. Стоимость нефти может рухнуть вдвое, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи, считает Силуанов.