Торги на биржах США завершились ростом
Американский фондовый рынок в понедельник, 10 июня, закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Читай также: Лагард предупредила о снижении мирового ВВП
Индекс Dow Jones вырос на 0,3% – до 26062,68 пункта.
Индекс S&P 500 увеличился на 0,47% – до 2886,73 пункта.
NASDAQ прибавил 1,05% – до 7823,17 пункта.
Ранее сообщалось, что Германия и Россия подписали документ об углублении сотрудничества. Министр ФРГ Петер Альтмайер подчеркнул, что санкции ЕС против РФ останутся в силе, "пока не будут устранены причины, сыгравшие решающую роль в их принятии".
Полная версия правил