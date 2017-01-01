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Торги на биржах США завершились ростом

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Американский фондовый рынок в понедельник, 10 июня, закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Рынки США закрылись ростом индексов
Рынки США закрылись ростом индексов
Getty Images

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Индекс Dow Jones вырос на 0,3% – до 26062,68 пункта.
 
Индекс S&P 500 увеличился на 0,47% – до 2886,73 пункта.
 
NASDAQ прибавил 1,05% – до 7823,17 пункта.
 
Ранее сообщалось, что Германия и Россия подписали документ об углублении сотрудничества. Министр ФРГ Петер Альтмайер подчеркнул, что санкции ЕС против РФ останутся в силе, "пока не будут устранены причины, сыгравшие решающую роль в их принятии".
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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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