Германия и Россия подписали документ об углублении сотрудничества
Германия и Россия впервые за последние несколько лет подписали совместный документ об углублении экономического сотрудничества. В рамках Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и министр экономического развития РФ Максим Орешкин приняли программу Партнерство для эффективности.
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Цель документе – повышение эффективности экономики РФ с помощью немецких технологий. Планируется сотрудничество в улучшении производительности труда, подготовке и повышении квалификации сотрудников, а также обмене опытом и информацией о соответствующих правовых нормах.
Отвечая на вопрос корреспондента DW о санкциях ЕС, Альтмайер заверил, что правительство ФРГ сделает все возможное для возобновления переговоров "нормандской четверки" на высшем уровне и продолжения встреч на уровне министров иностранных дел.
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После принятия новой инициативы Альтмайер признал наличие существенных нерешенных проблем в отношениях Берлина и Москвы.
"Конфликты привели к колоссальному снижению развития европейско-российских отношений, поэтому мы хотим это сотрудничество интенсифицировать в рамках возможного", - сообщил он.
Подписанный документ, по словам Петера Альтмайера, определяет рамки сотрудничества. Глава германского ведомства пообещал прилагать усилия к тому, чтобы немецкие инвестиции в России получали необходимую защиту от рисков, и указал на недавнее открытие завода Daimler под Москвой и "большие инвестиционные планы других немецких компаний".
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Одновременно Альтмайер подчеркнул, что санкции ЕС против РФ останутся в силе, "пока не будут устранены причины, сыгравшие решающую роль в их принятии". По его словам, Евросоюз ожидает полной реализации плана мирного урегулирования в Донбассе после прихода к власти нового президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что США готовят пять видов санкций по Nord Stream-2. Санкции коснутся тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимися укладкой газопровода Северный поток-2.
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