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Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

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В годовом выражении рост цен в страдающей от экономического кризиса Венесуэле оказался на уровне в 815 000 процентов.
Венесуэльский боливар
Венесуэльский боливар
Getty Images
Инфляция в Венесуэле с начала 2019 года превысила 900%, сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо. 

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"Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января этого года – ред.) – 905,6%", – сказал он.
 
В годовом выражении (исчисляемом с июня прошлого года) рост цен оказался на уровне в 815 000 процентов.
 
Напомним, в августе прошлого года в Венесуэле началась деноминация. С купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту – суверенный боливар – к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене на нефть.
 
Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году. Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране.
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Теги: инфляция, Венесуэла, финансовый кризис
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