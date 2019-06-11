На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире

Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи исчезла после продажи на аукционе еще в 2017 году.

Объявленная пропавшей, картина да Винчи обнаружена на яхте принца Саудовской Аравии Getty Images

Написанная еще примерно в 1500 году Леонардом да Винчи, картина "Спаситель мира" была продана в 2017 году российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым за 450 миллионов долларов, передает Meduza.

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Однако, после продажи, газета The New York Times в марте сообщила об исчезновении картины.

Издание утверждало, что полотно должны были выставить в филиале Лувра в Абу-Даби, чего не произошло.

В Christieʼs сообщили, что передали картину ее владельцу, не раскрывая его имени. По данным NYT, произведением владеет Мухаммед бин Салман.

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Именно на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана ее и нашли, передает Meduza со ссылкой на Artnet.com.

Отмечается, что по состоянию на 26 мая, яхта Serene находилась в Красном море возле египетского курорта Шарм-эль-Шейх, передает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию кораблей.

Ранее сообщалось, что картины Гитлера продадут на аукционе. Три картины Гитлера, написанные акварелью, продадут в Берлине.