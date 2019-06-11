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На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире

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Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи исчезла после продажи на аукционе еще в 2017 году.
Объявленная пропавшей, картина да Винчи обнаружена на яхте принца Саудовской Аравии
Объявленная пропавшей, картина да Винчи обнаружена на яхте принца Саудовской Аравии
Getty Images

Написанная еще примерно в 1500 году Леонардом да Винчи, картина "Спаситель мира" была продана в 2017 году российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым за 450 миллионов долларов, передает Meduza. 

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Однако, после продажи, газета The New York Times в марте сообщила об исчезновении картины.

Издание утверждало, что полотно должны были выставить в филиале Лувра в Абу-Даби, чего не произошло.

В Christieʼs сообщили, что передали картину ее владельцу, не раскрывая его имени. По данным NYT, произведением владеет Мухаммед бин Салман. 

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Именно на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана ее и нашли, передает Meduza со ссылкой на Artnet.com.

Отмечается, что по состоянию на 26 мая, яхта Serene находилась в Красном море возле египетского курорта Шарм-эль-Шейх, передает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию кораблей.

Ранее сообщалось, что картины Гитлера продадут на аукционе. Три картины Гитлера, написанные акварелью, продадут в Берлине.

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.06.2019, 14:02
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гость
Это тот Рыболовлев, который послал матушку-мацковию накуй и умотал в Монако?
А как же скрепы, всталискален, нашидедываевале?
Русский  (аноним)  11.06.2019, 13:47
Оценка:  +1
Русский
Картина за пол миллиарда, нормально? Яхта дешевле, любая. Этот Рыболовлев накупил фуфла в своё время. Покупал картины по десять лимонов, которые стоили по десять тысяч. Ему «помогал» один француз. Но эту он купил, подлинник за 70лим. Повезло, и всё отбил многократно.
Vesna_Krasna2    11.06.2019, 13:45
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Разбогатевшая черная обезьяна, ему не важно за что лишь бы отвалить кучу денег.
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