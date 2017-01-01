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Картины Гитлера продадут на аукционе

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Три картины Гитлера, написанные акварелью, продадут в Берлине.
Акварельные картины Гитлера продадут с молотка в Берлине
Акварельные картины Гитлера продадут с молотка в Берлине
Getty Images

Три картины Адольфа Гитлера будут представлены на аукционе в Берлине, Германия, передает Страна со ссылкой на ВВС Украина. 

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Картины были написаны Гитлером еще во время его работы художником в Мюнхене. На них изображены горные пейзажи, река и удаленная фигура человека, сидящего под деревом.

Отмечается, что аукционисты считают картины как "не имеющие особой художественной ценности", но прогнозируют, что продадут их за тысячи евро. 

На данный момент известно, что продавцами являются люди преклонного возраста, которые желают быть анонимными, а спрос ожидают со строны участников из Великобритании, Скандинавии, США и России. 

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Представитель аукциона Хайнц Йоахим Медер подчеркивает, что картинами заинтересованы благодаря подписи, но художественной ценности они в себе не несут.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке выставили на продажу легендарный небоскреб. В США планируют продать Chrysler Building - небоскреб в стиле ар-деко в восточной части Манхэттена, ставший одним из символов Нью-Йорка.

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Теги: аукцион, торги, Адольф Гитлер, картины, картины Гитлера, художественное произведение, Берлин, Германия
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