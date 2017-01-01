Картины Гитлера продадут на аукционе

Три картины Гитлера, написанные акварелью, продадут в Берлине.

Три картины Адольфа Гитлера будут представлены на аукционе в Берлине, Германия, передает Страна со ссылкой на ВВС Украина.

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Картины были написаны Гитлером еще во время его работы художником в Мюнхене. На них изображены горные пейзажи, река и удаленная фигура человека, сидящего под деревом.

Отмечается, что аукционисты считают картины как "не имеющие особой художественной ценности", но прогнозируют, что продадут их за тысячи евро.

На данный момент известно, что продавцами являются люди преклонного возраста, которые желают быть анонимными, а спрос ожидают со строны участников из Великобритании, Скандинавии, США и России.

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Представитель аукциона Хайнц Йоахим Медер подчеркивает, что картинами заинтересованы благодаря подписи, но художественной ценности они в себе не несут.

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