Продажа авто на аукционе: Кабмин выручил более миллиона гривен

Кабинет министров Украины продал свои Land Cruiser, Mercedes и УАЗ.

Автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров Украины выручило 1,27 миллиона гривен от продажи на аукционе транспортных средств в 2018 году. Об этом сообщили в секретариате Кабмина, пишет в пятницу, 18 января, Экономическая правда со ссылкой на Интерфакс.

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Отмчается, что всего было продано 10 автомобилей.

В частности, на аукционах были проданы: УАЗ 8109 (прицеп) - за 9676,92 грн, ГАЗ 2705 - 90 777,72 грн, УАЗ 3741 - 51 602,76 грн, ГАЗ 3307 - 36 952,08 грн, Toyota Land Cruiser - 215 306,52 грн, Mercedes-Benz S600 - 247 717,8 грн, Mercedes-Benz Е200 - 186 123,96 грн, Mercedes-Benz Е200 - 135 804,48 грн, Skoda Octavia - 167 287,68 грн и Volkswagen Passat - 130 573,44 грн.

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Всего на балансе автопредприятия осталось 126 автомобилей 1982-2017 годов выпуска. Также сообщается, что в 2018 году закупка правительством автомобилей не осуществлялась.

В декабре 2017 года автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина выставило на аукцион 16 транспортных средств, в том числе три автомобиля ГАЗ 14 (Чайка) стоимостью 1,1 млн грн каждый и четыре автомобиля Mercedes-Benz стоимостью от 141 тысяч грн до 188 тысяч грн.

Ранее сообщалось, что Украина заработала на "еврономерах" 1,5 миллиарда. Каждые сутки таможенники оформляют около полторы тысячи автомобилей на еврономерах.