Продажа авто на аукционе: Кабмин выручил более миллиона гривен
Автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров Украины выручило 1,27 миллиона гривен от продажи на аукционе транспортных средств в 2018 году. Об этом сообщили в секретариате Кабмина, пишет в пятницу, 18 января, Экономическая правда со ссылкой на Интерфакс.
Читай также: В Нью-Йорке выставили на продажу легендарный небоскреб
Отмчается, что всего было продано 10 автомобилей.
В частности, на аукционах были проданы: УАЗ 8109 (прицеп) - за 9676,92 грн, ГАЗ 2705 - 90 777,72 грн, УАЗ 3741 - 51 602,76 грн, ГАЗ 3307 - 36 952,08 грн, Toyota Land Cruiser - 215 306,52 грн, Mercedes-Benz S600 - 247 717,8 грн, Mercedes-Benz Е200 - 186 123,96 грн, Mercedes-Benz Е200 - 135 804,48 грн, Skoda Octavia - 167 287,68 грн и Volkswagen Passat - 130 573,44 грн.
Читай также: На малую приватизацию утверждены 792 объекта - ФГИ
Всего на балансе автопредприятия осталось 126 автомобилей 1982-2017 годов выпуска. Также сообщается, что в 2018 году закупка правительством автомобилей не осуществлялась.
В декабре 2017 года автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина выставило на аукцион 16 транспортных средств, в том числе три автомобиля ГАЗ 14 (Чайка) стоимостью 1,1 млн грн каждый и четыре автомобиля Mercedes-Benz стоимостью от 141 тысяч грн до 188 тысяч грн.
Ранее сообщалось, что Украина заработала на "еврономерах" 1,5 миллиарда. Каждые сутки таможенники оформляют около полторы тысячи автомобилей на еврономерах.
Полная версия правил