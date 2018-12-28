На малую приватизацию утверждены 792 объекта - ФГИ

Фонд государственного имущества Украины утвердил для продажи в 2019 году около 800 объектов малой приватизации.

Фонд государственного имущества утвердил перечень из 792 объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году. Об этом в среду, 2 января, сообщил и. о. председателя ФГИ Виталий Трубаров в Facebook.

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По его словам, в этот перечень вошли новые объекты и те, что не успели приватизировать в прошлом году.

"В целом 792 объекта, из которых 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения", - говорится в сообщении.

Также Трубаров заявил, что в этом году будут выставлены на продажу около десяти объектов государственного концерна Укроборонпром. В частности, Херсонский завод Судмаш, Винницкий авиационный завод ВИАЗ, Запорожский автомобильный ремонтный завод, Нежинский ремонтный завод инженерного оборудования и другие.

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К тому же, как анонсировал руководитель ФГИ, на приватизацию будут выставлены Головинский карьер, единые имущественные комплексы: Днепровский электровозостроительный завод, Киивмашсервис и Первомайская гидроэлектростанция.

Как известно, с полным перечнем имущества, которое будет выставлено в 2019 году на аукционы, можно ознакомиться на сайте Фонда государственного имущества.

Ранее сообщалось, что система ProZorro заработала для государства 7,5 млрд. Количество успешных аукционов составило 6600. При этом максимальное количество участников, принимавших участие в одном аукционе – 35.