Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Система ProZorro заработала для государства 7,5 млрд – МЭРТ

Комментариев: 0
Количество успешных аукционов составило 6600. При этом максимальное количество участников, принимавших участие в одном аукционе – 35.
За все время своей работы система ProZorro заработала для государства уже более 12,2 млрд
За все время своей работы система ProZorro заработала для государства уже более 12,2 млрд
Forbes.ua

С начала 2018 года система ProZorro.Продажи принесла государству 7,47 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли в пятницу, 21 декабря. 

Читай также: Госгеонедра выставила в ProZorro первые нефтегазовые лоты для аукционов

"За время своей работы система ProZorro.Продажи заработала для государства уже более 12,2 млрд гривен, из них 7,47 млрд гривен в 2018 году", – говорится в сообщении. 

По словам и.о. директора ГП ProZorro.Продажи Алексея Соболева из общей суммы за 2018 год активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц реализовано на 6,15 млрд гривен, имущества госпредприятий – на 760 млн гривен, объектов малой приватизации – на 550 млн гривен; аренда имущества приносила по 10 млн гривен в месяц.

"Несмотря на то, что малая приватизация началась только четыре месяца назад, за это время системе ProZorro.Продажи удалось продемонстрировать очень убедительные показатели по этому направлению. Поэтому я уверен, что и в следующем году малая приватизация будет набирать популярность как на местном, так и на центральном уровне", – сказал Соболев. 

Читай также: На электронных земельных торгах заработали вдвое больше прогноза - Мартынюк

По его словам, в нынешнем году в количество участников аукционов составило 6500. При этом максимальное количество участников, принимавших участие в одном аукционе – 35. Среднее количество участников в аукционах – 2,21. Количество успешных аукционов составило 6600.

"Увеличение минимальной цены за период 2018 года в среднем составляло 21,32%, что на самом деле высоким показателем", – отметил Соболев.

Ранее сообщалось, что малая приватизация на аукционах Prozorro принесла в бюджет 456 млн гривен. Всего на аукционе провели 401 успешных торгов.

Поделись:
Теги: Украина, бюджет, приватизация, госзакупки, аукцион., Госбюджет, ProZorro
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь