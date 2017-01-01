Система ProZorro заработала для государства 7,5 млрд – МЭРТ

Количество успешных аукционов составило 6600. При этом максимальное количество участников, принимавших участие в одном аукционе – 35.

За все время своей работы система ProZorro заработала для государства уже более 12,2 млрд Forbes.ua

С начала 2018 года система ProZorro.Продажи принесла государству 7,47 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли в пятницу, 21 декабря.

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"За время своей работы система ProZorro.Продажи заработала для государства уже более 12,2 млрд гривен, из них 7,47 млрд гривен в 2018 году", – говорится в сообщении.

По словам и.о. директора ГП ProZorro.Продажи Алексея Соболева из общей суммы за 2018 год активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц реализовано на 6,15 млрд гривен, имущества госпредприятий – на 760 млн гривен, объектов малой приватизации – на 550 млн гривен; аренда имущества приносила по 10 млн гривен в месяц.

"Несмотря на то, что малая приватизация началась только четыре месяца назад, за это время системе ProZorro.Продажи удалось продемонстрировать очень убедительные показатели по этому направлению. Поэтому я уверен, что и в следующем году малая приватизация будет набирать популярность как на местном, так и на центральном уровне", – сказал Соболев.

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По его словам, в нынешнем году в количество участников аукционов составило 6500. При этом максимальное количество участников, принимавших участие в одном аукционе – 35. Среднее количество участников в аукционах – 2,21. Количество успешных аукционов составило 6600.

"Увеличение минимальной цены за период 2018 года в среднем составляло 21,32%, что на самом деле высоким показателем", – отметил Соболев.

Ранее сообщалось, что малая приватизация на аукционах Prozorro принесла в бюджет 456 млн гривен. Всего на аукционе провели 401 успешных торгов.