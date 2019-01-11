Украина заработала на "еврономерах" 1,5 миллиарда

Каждые сутки таможенники оформляют около полторы тысячи автомобилей на еврономерах.

С 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года в Украине оформили 24,6 тысяч “еврономеров“ на общую сумму 1,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в пятницу, 11 января.

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Общая сумма поступлений в бюджет от растаможки составила 1 млрд 566 млн грн (из них 158,2 млн грн - пошлина, 495,5 млн грн - НДС, 738 млн грн - акцизный налог, 174,1 млн грн - средства, которые были добровольно уплачены гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

“Все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации, направляются в Пенсионный фонд Украины“, - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что из общего количества оформленных авто - более 21 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили средства в размере 8,5 тыс грн за каждое авто.

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Как свидетельствуют данные таможенной статистики, в течение последних двух недель в среднем за сутки осуществляется таможенное оформление 1,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.

Ранее сообщалось, что по новым правилам оформили 16,5 тысяч “еврономеров“. Активнее всего оформлялись транспортные средства в Киеве, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областях.